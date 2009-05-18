ЕБРР будет увеличивать капитал для расширения инвестиций

Европейский банк реконструкции и развития /ЕБРР/ будет увеличивать свой капитал для расширения инвестиций в экономики стран зоны операций - Центральной и Восточной Европы, СНГ и Центральной Азии. Об этом сообщил в субботу в лондонской штаб-квартире президент ЕБРР Томас Миров по итогам 18-го ежегодного заседания совета управляющих банка.

По словам главы банка, в 2009-2010 гг. его ежегодные капиталовложения составят 7-8 млрд евро. "Не все страны-акционеры согласны с расширением капиталов банка - мнения разделились: одни выступают однозначно за это процесс, другие предлагают остановиться на нынешнем уровне, - отметил Т.Миров. - Однако в отношении стратегической линии деятельности ЕБРР мнения совпадают".

Глава ЕБРР отказался назвать государства, выступающие против увеличения фонда банка.

В преддверии заседания 15-16 мая Т.Миров в интервью газете Financial Times не исключил доведения в будущем ресурсов банка до 20 млрд евро. Эта инициатива была поддержана ведущими странами-членами ЕБРР. Как сказал тогда Т.Миров, увеличение капитала отражает общую стратегию банка на расширение деятельности в Восточной Европе в ходе и по завершению экономического кризиса. В случае принятия решения об увеличении капитала ЕБРР на 20 млрд евро оно будет реализовано после 2012 г - времени завершения текущего бюджетного цикла, передает ПРАЙМ-ТАСС.