В Севастополе крупнейших должников ПФУ оглашают на сити-лайтах

На центральных улицах Севастополя появились несколько сити-лайтов с указанием предприятий - крупнейших должников городского управления Пенсионного фонда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в Главном управления ПФУ в городе Севастополе рассчитывают, что это даст свой положительный эффект. Среди указанных на сити-лайтах крупнейших должников, в частности, «Строительное управление Черноморского флота РФ» (4,3 млн.грн.), «Севастопольский морской завод» (1,8 млн. грн.), а также предприятия «Эра», «КБ Радиосвязи» и другие.

Как сообщила на заседании городской антикризисной группы при городской госадминистрации начальник Главного управления ПФУ в городе Севастополе Татьяна КРАВЦОВА, «недоимка понемногу стала уменьшаться: было 10,9 млн. грн. стало 9,5 млн. грн. Благодаря прокуратуре, исполнительной службе, работе городской и районных госадминистраций». По ее словам, «по «Строительному управлению Черноморского флота» пока подвижек нет. Кроме того, что уже арестовали их счета, и с их счета Исполнительная служба позавчера списала 40 тыс. грн.».