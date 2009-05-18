ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует статью «Снят запрет на досрочный возврат депозитов», в которой говорится, что у банкиров не осталось оснований для отказа вкладчикам в досрочной выдаче депозитов. Национальный банк отменил запрет на досрочное снятие депозитов. Данное постановление НБУ датировано 12 мая и вступает в силу с момента его подписания…

http://delo.ua/news/106256/

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Также «Дело» подает материал «Кругооборот контрабанды», в котором пишет, что из-за разницы в акцизах на сегодняшний день из Украины нелегально вывозится каждая четвертая сигарета. За год это 30 миллиардов штук (с 1 мая в Украине применяются новые акцизы на табачные изделия). По словам заведующего отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Константина Красовского, отток украинских сигарет на европейские рынки не уменьшится из-за повышения акцизов, поскольку, к примеру, в Польше табачные акцизы в 5-6 раз выше, чем в Украине…

http://delo.ua/news/106235/

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Издание «Коммерсант» (Украина) подает материал «На Дмитрия Фирташа оказывают давление газом», в котором пишет, что предприниматель Дмитрий Фирташ попросил европейские власти защитить его украинский бизнес. В прошлую пятницу подконтрольная господину Фирташу OstChem Holding обратилась к канцлерам Австрии и Германии с просьбой повлиять на действия Украины: накануне НАК "Нафтогаз Украины" отключила от газоснабжения три предприятия OstChem. В Кабмине не скрывают факта политического давления, которое, по мнению экспертов, может стать основанием для ухудшения отношений Украины и ЕС…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1171681

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Также «Коммерсант» (Украина) в статье «Обратный ход» пишет, что экономический кризис вызвал трехкратное падение объема инвестирования в Украину в I квартале. Основными источниками инвестиций на сумму свыше 1,1 млрд долл. стали иностранные банки, увеличившие капитал "дочек", и репатриация средств с Кипра…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1171693

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«Экономические известия» подают материал «Россияне попали под раздачу», в котором говорится, что вслед за претензиями к качеству украинского зерна и мораторием на поставку со стороны Египта аналогичные неприятности постигли российских поставщиков. Это второй за последние полгода скандал такого уровня, связанный с зерном причерноморского происхождения…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179208

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Издание «Зеркало недели» публикует материал «Виктор Пинзеник: «С фальшивыми деньгами богаче не станешь», в котором подает интервью «возмутителя бюджетного спокойствия», экс-министра финансов Виктора Пинзеника…

http://www.zn.ua/2000/2020/66152/

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Также «Зеркало недели» в материале «ГАЗрасчет» пишет о том, что в пылу политических баталий как-то незаметно для отечественных СМИ прошло заявление Счетной палаты о финансовом положении «Нафтогаза». По данным «ЗН», выводы украинских аудиторов достаточно серьезно всколыхнули западных инвесторов и банкиров, имеющих финансовый интерес в украинском нефтегазовом монополисте…

http://www.zn.ua/2000/2229/66158/

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«Газета по-киевски» в публикации «Страсти по «тепленькой» пишет, что отличный способ бороться с отключением горячей воды – установить в квартире бойлер. Как это делается, корреспондент издания проверила на собственном опыте…

http://mycityua.com/articles/goodies/2009/05/15/101028.html

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Газета «Сегодня» подает материал «На День Киева потратят... миллион», в котором пишет, что празднование Дня Киева 31 мая обойдется городскому бюджету в миллион гривень! Это дешевле, чем в прошлом году. Правда, тогда это были деньги не из кармана горожан, а спонсоров праздника…

http://www.segodnya.ua/news/14051344.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Патрушев отчитался» пишет о том, что на сайте Совета безопасности РФ опубликованы сведения об имуществе и доходах руководителей совета и членов их семей за 2008 г. Секретарь Совета безопасности РФ, экс-директор ФСБ Николай Патрушев задекларировал доход в 3 млн. 341 тыс. руб., его супруга, Елена Патрушева, заработала за год 137 тысяч..http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/05/15/772672

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Издание «Известия» публикует материал «Замену доллару найдут в Италии?», в котором пишет, что если кто-то рассчитывал на то, что Россия откажется от своей идеи наднациональной резервной валюты, то зря. Президент Дмитрий Медведев на встрече с итальянским премьером Сильвио Берлускони, который станет хозяином предстоящего саммита "большой восьмерки" в июле, заявил, что создать альтернативу доллару - это вопрос ближайшего будущего…

http://www.izvestia.ru/economic/article3128515/

(УНИАН)