Медведев предложит придать рублю статус резервной валюты

Президент России Дмитрий Медведев сообщил в субботу, что российские предложения на саммите "большой восьмерки" в Италии, в частности, состоят в создании наднациональной валюты и включают идею придания статуса резервной валюты рублю.

Отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, Д.Медведев заявил, что "современная финансовая система должна быть современной и защищенной". Он напомнил, что сейчас она построена на одной валюте - долларе. "Мы должны укреплять систему, создавать резервную валюту, и мы не отказываемся от цели придания статуса резервной валюты рублю", - подчеркнул глава государства.

"Также останется и идея создания наднациональной валюты", - добавил он. "Это вопрос ближайшего будущего, мы должны выйти победителями из международного финансового кризиса", - сказал Д.Медведев, который провел пресс-конференцию по завершении переговоров с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.