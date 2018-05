Малым и средним банкам США требуется дополнительная помощь в размере 24 млрд долл., чтобы соответствовать требованиям государства, установленным в ходе стресс-тестов крупных финансовых учреждений, пишет The Financial Times со ссылкой на проведенные исследования.

Новости о потенциальном дефиците капитала могут оказать негативное влияние на многие из 7900 банков США, составляющих основу американской финансовой системы.

Как сообщал УНИАН, проведенные американским правительством "стресс-тесты" показали, что 10 из 19 крупнейших банков США нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства в размере 75 млрд. долл.В числе банков, которые больше всего нуждаются в дополнительной госпомощи, названы Bank of America, Wells Fargo, Citigroup.

"Наше правительство готово через Министерство финансов выделить необходимый дополнительный капитал, чтобы наша банковская система могла выдержать нынешний экономический спад", - говорится в заявлении главы Федеральной резервной системы Бена БЕРНАНКЕ.

"Стресс-тесты" позволяют властям оценить прочность позиций крупнейших банков в случае ужесточения рецессии. Таким образом, в частности, можно будет определить, имеет ли банк достаточно активов и способен ли он перенести потрясения, которые возможны в случае ухудшения экономической ситуации. Если тест покажет, что банку необходимы дополнительные капиталы, у него будет полгода на получение этих средств от частных структур, отмечают в Минфине США. Если же за это время деньги не будут найдены, необходимую поддержку окажет правительство.

Банками-участниками "стресс-тестов" стали: J.P.Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MetLife, PNC Financial Services Group, US Bancorp, Bank of NY Mellon, SunTrust Banks, State Street, Capital One Financial, BB&T, Regions Financial, American Express, Fifth Third Bancorp, Keycorp и GMAC.