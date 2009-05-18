Открытие межбанка: доллар поднялся, евро падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,6115/7,6560 грн./долл. Напомним, что в пятницу торги по доллару на межбанке закрылись на уровне 7,6050/7,6250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2355/75, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,2435/10,2890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3464/66 (пятница - 1,3592/94).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре EUR/UAH – 10,3300.