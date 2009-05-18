Открытие межбанка: доллар поднялся, евро падает
11:12, 18 мая 2009Финансы
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Доллар - 7,61/7,65 грн., евро - 10,24/10,28
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,6115/7,6560 грн./долл. Напомним, что в пятницу торги по доллару на межбанке закрылись на уровне 7,6050/7,6250 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2355/75, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,2435/10,2890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3464/66 (пятница - 1,3592/94).
В пятницу Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре EUR/UAH – 10,3300.
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