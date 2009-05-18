«ИНГО Украина» выплатила 414,97 тыс. грн. за угнанный Audi Q7

Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» произвела выплату физическому лицу по страховому случаю – угону автомобиля.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

По информации компании, автомобиль Audi Q7 был угнан в Одессе с парковки супермаркета. Сумма страхового возмещения составила 414 тыс. 968,52 грн.

Договор страхования был заключен Одесским филиалом АСК «ИНГО Украина».

Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала свою деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании – 130,9 млн. грн.

По итогам 2008 года СК «ИНГО Украина» собрала страховых платежей на сумму 531,1 млн. грн., страховые выплаты составили 487,7 млн. грн., страховые резервы – 229,5 млн. грн.

99,9985% акций СК «ИНГО Украина» принадлежат ООО «ИнВест-Полис».

ООО "ИнВест-Полис" (Россия) – 100% дочерняя компания ОСАО "Ингосстрах" (Россия).