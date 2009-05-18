НБУ с 12 мая отменил мораторий на досрочную выдачу депозитов

Национальный банк Украины отменил нормы своего же декабрьского постановления, которые де-факто устанавливали мораторий на досрочную выдачу депозитов.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка (№282 от 12 мая 2009) года, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, Нацбанк отменил пункт 2 постановления №413, в котором указывалось, что банки должны принимать все необходимые меры для обеспечения позитивной динамики роста депозитов с целью недопущения досрочного возвращения средств, размещенных вкладчиками.

В документе указывается, что целью таких действий является «закрепление отдельных позитивных тенденций, наметившихся в восстановлении доверия вкладчиков к банковской системе».

Также отменен пункт 5 постановления №413 которым предусматривалось, что дирекция банковского регулирования и надзора НБУ должна установить контроль за выполнением банками требований пункта 2 этого постановления, и, в случае необходимости, должна принимать меры к банкам-нарушителям.

Постановление НБУ вступает в силу с дня его подписания - с 12 мая с.г.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 мая, председатель Национального банка Украины Владимир Стельмах заявил, что отмена моратория на досрочное расторжение депозитных договоров возможна после завершения процесса рекапитализации.

При этом он опроверг информацию о том, что 12 мая 2009 года было подписано постановление об отмене моратория. «12 числа я ничего не подписывал», – сказал В.Стельмах.

Мораторий на досрочное расторжение договоров по депозитным вкладам было введено постановлением НБУ №319 от 13 октября 2008 года. В декабре этот документ был отменен постановлением №413, в котором банки обязывались обеспечить позитивную динамику роста депозитов с целью недопущения досрочного возврата средств, размещенных вкладчиками.

По данным НБУ, объем депозитов физических лиц в апреле с.г. увеличился на 0,6% (с начала года уменьшился на 10,7%) – до 192,5 млрд. грн. Объем средств населения в национальной валюте увеличился на 1,1% (с начала года уменьшился на 8,8%) – до 98,5 млрд. грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 0,1% (с начала года уменьшился на 12,6%) – до 12,2 млрд. долл.