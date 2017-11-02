Борьба с инфляцией: Совет Нацбанка считает действия НБУ недостаточными

Совет Национального банка Украины считает недостаточными действия правления НБУ по достижению инфляционных целей на текущий год в пределах 8% плюс/минус 2 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка по итогам заседания Совета.

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"Совет констатировал недостаточность действий правления по достижению инфляционных целей. Для обеспечения снижения потребительской инфляции до целевых ориентиров были задействованы не все монетарные инструменты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, еще в начале третьего квартала этого года Совет отмечал вероятность повышения инфляционного давления и необходимость активного использования имеющихся инструментов денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции в целевых пределах.

"Однако, учитывая необходимость балансирования между нивелированием инфляционных рисков и поддержкой экономического роста, Национальный банк в течение последних трех месяцев не прибегал к проведению более жесткой денежно-кредитной политики, а только воздерживался от ее смягчения. Национальный банк повысил учетную ставку до 13,5% годовых только в конце октября", - говорится в сообщении.

Совет считает целесообразным задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью достижения определенных целевых ориентиров по инфляции, при этом в пределах мандата Национального банка способствовать экономическому росту.

Совет указал на необходимость дальнейшего развития и усиления функции прогнозирования в Национальном банке Украины, координации прогностической функции с центральными органами исполнительной власти. Поскольку, отмечают в Совете, несовершенство расчета и прогнозирования макроэкономических показателей может влиять на особенности осуществления денежно-кредитной политики.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,2% с 1,6%, прогнозируемых ранее, а также по инфляции на конец года - до 12,2% с 9,1%, прогнозируемых ранее.