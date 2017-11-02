Борьба с инфляцией: Совет Нацбанка считает действия НБУ недостаточными

10:41, 02 ноября 2017
Финансы
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В Совете Нацбанка считают, что для снижения потребительской инфляции регулятор задействовал не все монетарные инструменты.

REUTERS

Совет Национального банка Украины считает недостаточными действия правления НБУ по достижению инфляционных целей на текущий год в пределах 8% плюс/минус 2 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка по итогам заседания Совета.

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"Совет констатировал недостаточность действий правления по достижению инфляционных целей. Для обеспечения снижения потребительской инфляции до целевых ориентиров были задействованы не все монетарные инструменты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, еще в начале третьего квартала этого года Совет отмечал вероятность повышения инфляционного давления и необходимость активного использования имеющихся инструментов денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции в целевых пределах.

"Однако, учитывая необходимость балансирования между нивелированием инфляционных рисков и поддержкой экономического роста, Национальный банк в течение последних трех месяцев не прибегал к проведению более жесткой денежно-кредитной политики, а только воздерживался от ее смягчения. Национальный банк повысил учетную ставку до 13,5% годовых только в конце октября", - говорится в сообщении.

Совет считает целесообразным задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью достижения определенных целевых ориентиров по инфляции, при этом в пределах мандата Национального банка способствовать экономическому росту.

Совет указал на необходимость дальнейшего развития и усиления функции прогнозирования в Национальном банке Украины, координации прогностической функции с центральными органами исполнительной власти. Поскольку, отмечают в Совете, несовершенство расчета и прогнозирования макроэкономических показателей может влиять на особенности осуществления денежно-кредитной политики.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,2% с 1,6%, прогнозируемых ранее, а также по инфляции на конец года - до 12,2% с 9,1%, прогнозируемых ранее.

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