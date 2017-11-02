В Совете Нацбанка назвали возможные угрозы стабильности гривни

Высокий уровень ликвидности в банковском секторе Украины, а также исторически высокая ликвидность на счетах государства могут потенциально угрожать стабильности гривни. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка по итогам заседания Совета НБУ.

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"Ликвидность банковской системы продолжает находиться на беспрецедентно высоком уровне. При этом банки вкладывают средства в депозитные сертификаты Национального банка и государственные ценные бумаги… Правительство накопило исторически высокие остатки средств на казначейском счете в Национальном банке. Средства местных бюджетов продолжают размещаться на депозитах банков вместо расширения инвестирования реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

Совет отметил, что такие объемы ликвидности свидетельствуют о формировании "монетарного навеса", который сконцентрирован в банковской системе и государственном секторе.

"Учитывая текущее состояние денежно-кредитного рынка, расходование средств правительством в течение короткого периода времени, как это традиционно происходило в конце года, может иметь более существенные риски стабильности денежной единицы Украины, чем в предыдущие годы", - говорится в сообщении.

Совет Национального банка отмечает необходимость проведения мониторинга состояния денежно-кредитного и валютного рынков, ликвидности банковской системы и ее основных факторов влияния, а также необходимость усиления координации денежно-кредитной и бюджетной политики с целью недопущения резкого увеличения предложения средств и усиления инфляционных рисков.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины за месяц, по состоянию на 30 октября, подешевела к доллару США по официальному курсу на 1,3%.