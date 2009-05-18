В 1-м квартале ВВП в еврозоне и в ЕС-27 снизился на 2,5%

По предварительным данным, в первом квартале 2009 года внутренний валовый продукт (ВВП) в еврозоне и во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) снизился на 2,5% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Согласно сообщению, по сравнению с первым кварталом 2008 года в первом квартале 2009 года ВВП также снизился – на 4,6% в еврозоне и на 4,4% – в ЕС-27.

Как сообщал УНИАН, в четвертом квартале 2008 года ВВП снизился на 1,5% в еврозоне и в ЕС-27.

В 2008 году ВВП вырос на 0,8% в еврозоне и на 0,9% – в ЕС-27 по сравнению с 2007 годом, когда рост ВВП составлял 2,6% в еврозоне и 2,9% – в ЕС-27.

С 1 января 2009 году к зоне евро принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта.