Bitcoin бьет рекорды - его стоимость превысила $7 тысяч
11:41, 02 ноября 2017Финансы
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Криптовалюта растет на фоне новости, что одна из крупнейших бирж до конца года запустит торги фьючерсами на биткоин.
Иллюстрация REUTERS
Курс биткоина впервые превысил 7000 долларов. Сейчас стоимость криптовалюты составляет 7027 долларов, сообщает AIN.ua.
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Курс биткоина продолжает стремительно расти. Еще вчера его стоимость превысила 6600 долларов, а сегодня достигла рекордной отметки в 7000 долларов. За двое суток цена криптовалюты выросла на 800 долларов.
Биткоин растет на фоне новости о том, что одна из крупнейших бирж финансовых деривативов CME Group до конца года запустит торги фьючерсами на биткоин. Еще одна возможная причина - скупка биткоина перед будущим форком Bitcoin2х, который произойдет до конца месяца.
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