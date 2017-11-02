Bitcoin бьет рекорды - его стоимость превысила $7 тысяч

Курс биткоина впервые превысил 7000 долларов. Сейчас стоимость криптовалюты составляет 7027 долларов, сообщает AIN.ua.

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Курс биткоина продолжает стремительно расти. Еще вчера его стоимость превысила 6600 долларов, а сегодня достигла рекордной отметки в 7000 долларов. За двое суток цена криптовалюты выросла на 800 долларов.

Биткоин растет на фоне новости о том, что одна из крупнейших бирж финансовых деривативов CME Group до конца года запустит торги фьючерсами на биткоин. Еще одна возможная причина - скупка биткоина перед будущим форком Bitcoin2х, который произойдет до конца месяца.