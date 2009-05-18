ВР получила от НБУ предложения по денежно-кредитной политике на 2010 г.

В Верховную Раду Украины от Национального банка поступили предложения относительно денежно-кредитной политики Украины на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По словам В.ЛИТВИНА, обсудив этот вопрос, парламент будет иметь более четкую картину и виденье того, что надо сделать в экономическом плане.

Председатель ВР поручил парламентскому Комитету по вопросам бюджета подготовить рассмотрение указанного вопроса для вынесения в сессионный зал.

В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что до 1 июня парламент должен рассмотреть основные направления бюджетной политики Украины на 2010 год.

Также В.ЛИТВИН напомнил, что перед этим необходимо заслушать отчет относительно выполнения бюджета за минувший год и за первый квартал 2009 года.