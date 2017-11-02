Гривня приблизилась к психологической отметке 27 за доллар

В четверг, 2 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,92/26,94 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,33/31,36 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,9340 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 248 сделок на сумму 127,54 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,89 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,23/31,285 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.