Межбанк к 12:00: доллар упал до 7,60/7,61 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6115/7,6560, к 12:00 цены снизились до 7,6050/7,6150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2355/0,2375, к 12:00 цены понизились до 0,2354/0,2359. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 32,2300 (+0,1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3464/1,3466, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2435/10,2890, к 12:00 цены ушли вниз – 10,2205/10,2385.