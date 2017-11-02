Житомирский облсовет внес изменения в облбюджет-2017 для решения проблемных вопросов региона

Житомирский областной совет внес ряд изменений в областной бюджет на этот год, чтобы решить ряд проблемных вопросов региона. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня проголосовали большинство депутатов областного совета.

«Депутаты поддержали изменения в областной бюджет на 2017 год, направив средства от перевыполнения в сумме более 21 млн грн и средства на расходы по собственным предложениями в сумме почти 7 млн гривень», - уточнили в пресс-службе областного совета.

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В результате внесения изменений в бюджет, областной совет решил ряд проблемных вопросов. В частности, 5 млн грн выделено на дополнительную потребность на оплату работников учреждений здравоохранения.

На устранение последствий стихийного бедствия в Бердичевском районе Бердичевский гериатрический пансионат получит 410 тыс. грн.

Продолжаются ремонтные работы, а именно - реконструкция футбольного поля и благоустройство территории центрального стадиона в Житомире - на эти цели депутаты выделили 1 млн грн.

Кроме этого, в областной бюджет поступили деньги от перевыполнения таможенных платежей на сумму 28 млн грн, которые депутаты направили на ремонт автомобильных дорог местного значения.

Также были перераспределены субвенцию из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области направят 1,7 миллиона гривень на компенсации животноводам за аппараты индивидуального доения.