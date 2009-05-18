ЕБРР предоставит «Укрэксиму» 250 млн. долл. субординированного кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить «Укрэксимбанку» субординированный кредит на сумму 250 млн. долл. сроком на 10 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, ожидается, что оформление проектной документации завершится в начале следующей недели. Часть средств кредита, до 50 млн. долл., будет использована для финансирования проектов энергетической эффективности. Также предусматривается, что еще не менее 50 млн. долл. будет выделено экспортноориентированным компаниям Украины.

Как сообщалось, ЕБРР заявил о готовности в текущем году инвестировать в банковский сектор Украины более 500 млн. евро. В целом в 2009 году банк надеется инвестировать 1 млрд. евро по сравнению с 879 млн. евро в 2008 году.