Раде предлагают заняться министром финансов

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Игорь ПОПОВ предлагает народным депутатам рассмотреть вопрос о назначении министра финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, сейчас готовятся изменения в бюджет на 2009 год, а также идет подготовка отчета по выполнению бюджета за 2008 и текущий год.

«Вопросы очень ответственные, и министерством (финансов) должен руководить человек, который будет иметь все полномочия и ответственность», - сказал И.ПОПОВ. При этом он отметил, что это должен решать парламент.

Говоря о возможности назначения Олега ШАМШУРА министром иностранных дел Украины, И.ПОПОВ отметил, что его целесообразно приглашать в Украину (О.ШАМШУР является послом Украины в США – УНИАН), «если сейчас мы готовы вернуться к консультациям».

Он напомнил, что до этого «встречи срывались», и если сейчас нет достаточно голосов, и «если позиции не изменились, то нецелесообразно планировать встречи”.

«Если же позиции не изменились, голосов нет, то, конечно, гнать нам на далекое расстояние человека нет смысла», - сказал И.ПОПОВ.