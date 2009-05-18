Коллекторы ожидают роста проблемной задолженности до 22%

До конца 2009 года коллекторские агентства ожидают роста проблемной задолженности физических лиц по кредитам до 18-22%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал генеральный директор компании Verdict Валерий СВЕТЛОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, объем долгов, который на сегодняшний день находится в управлении компаний, входящих в Ассоциацию участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ), составляет около 4 млрд. грн. Однако, как отметил генеральный директор компании «Укрборг» Максим БУРЯЧОК, до конца текущего года в ассоциации ожидают роста объемов задолженности до 8-10 млрд. грн.

«Количество людей, которые могут столкнуться с проблемами выплат кредитов, может составить до конца года около 1 млн.», – сказал он.

По мнению В.СВЕТЛОВА, компании, входящие в состав ассоциации, занимают до 90% рынка коллекторских услуг в стране. В то же время, отметил он, банки передают коллекторам под управление не более 8-10% своих долгов.

Доля проблемных кредитов физлиц в портфелях коллекторских компаний составляет до 90%. Однако в связи с ростом задолженности юридических лиц уже к лету в ассоциации ожидают увеличения доли проблемных кредитов юридических лиц, которые банки будут передавать на аутсорсинг коллекторским агентствам.

Справка УНИАН. Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) создана в декабре 2008 года. Сегодня в состав ассоциации входят компании CCG Credit Collection Group, ООО «Служба исполнения обязательств», компания Verdict, входящая в состав компаний e-Coll, ООО «Европейское агентство по возврату долгов», ООО «Укрборг», «Украинская коллекторская группа».