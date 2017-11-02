Решение о спецконфискации $1,5 миллиарда Януковича и Ко оставили в секрете

Окружной административный суд Киева отказался отменить постановление Военной прокуратуры о засекречивании решения Краматорского городского суда Донецкой области о спецконфискации 1,5 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Читайте такжеВступило в силу решение суда о спецконфискации $200 миллионов Януковича – Луценко

Об этом говорится в решении суда в едином реестре судебных решений.

Согласно материалам, суд получил иск общественной организации "Центр противодействия коррупции" к военному прокурору сил антитеррористической операции, государственному предприятию "Информационные судебные системы", Государственной судебной администрации и к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой признать противоправным и отменить постановление прокурора Военной прокуратуры сил АТО от 21 марта о применении мер безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном производстве, в котором и было вынесено решение о спецконфискации. Также общественная организация просила обязать Государственную судебную администрацию и государственное предприятие "Информационные судебные системы" обнародовать решение Краматорского горсуда от 28 марта 2017 года и отменить решение Луценко о признании гостайной описательной части приговора Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта.

Рассмотрев исковое заявление, суд отказал в открытии производства в части признания необоснованным и отмены постановления Военной прокуратуры о применении мер безопасности, на основании которого было засекречено решение о спецконфискации средств.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.