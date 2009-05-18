Коллекторы уверены в росте рынка своих услуг после кризиса
Проблемные кредиты будут...
Коллекторы уверены, что после кризиса они останутся востребованными для кредитных учреждений.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины Александр ИЛЬЧУК сегодня на пресс-конференции.
По его словам, на сегодняшний день рынок коллекторских услуг продолжает развиваться. «Как минимум три российские компании планируют зайти на наш рынок, две европейские компании изучают украинский рынок», – сказал он.
А.ИЛЬЧУК считает, что после окончания кризиса, когда банки начнут кредитовать как население, так и бизнес, доля проблемных кредитов все равно останется.
Он также отметил, что часть компаний все же уйдет с рынка, однако, по его мнению, это будут «компании-однодневки», созданные в период кризиса путем переориентации компаний на коллекторские услуги.
Справка УНИАН. Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) создана в декабре 2008 года. Сегодня в состав ассоциации входят компании CCG Credit Collection Group, ООО «Служба исполнения обязательств», компания Verdict, входящая в состав компаний e-Coll, ООО «Европейское агентство по возврату долгов», ООО «Укрборг», «Украинская коллекторская группа».