"Покращення" уже близко: в ноябре 3 миллиона пенсионеров получат "повышенную" на 140 гривень пенсию

В результате пенсионной реформы около 3,3 млн пенсионеров получат доплаты к пенсии от 10 до 140 гривень, однако Пенсионный фонд решил начать выплаты этой категории пенсионеров не в октябре, как всем остальным, а в ноябре, но с учетом двух месяцев.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«В октябре 6,9 млн пенсионеров получили ежемесячную доплату к пенсии в размере более 140 грн. Те же, у кого размер повышения меньше, получат доплату за октябрь с повышенным размером в ноябре», - говорится в сообщении.

О том, что такое решение было принято властью сообщил в четверг утром в программе "Сниданок с "1+1" председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

Однако, глава Пенсионного фонда не уточнил, с какой целью пенсионерам с минимальным размером доплаты выплаты перенесли на ноябрь, в то время, когда всем остальным повышенные пенсии выплатили еще в октябре.

Как сообщал УНИАН, в результате пенсионной реформы уже в октябре был сделан перерасчет пенсий, для 4,795 миллиона пенсионеров из 10,2 миллиона превышение не превысило 200 гривень.

При этом повышение пенсий от 200 гривень до 500 гривень коснулось 2 миллионов 069,8 тысячи человек. Еще 1,2 миллиона пенсионерам пенсия будет повышена от 500 гривень до 1000 гривень. Более тысячи гривень повышения пенсий коснулось 2,082 миллиона пенсионеров.

Закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой 3 октября и вступил в силу 11 октября 2017 года. Этот документ вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает автоматический перерасчет пенсий по новой формуле.

Премьер Владимир Гройсман сразу после принятия пенсионной реформы заявил, что изменения пенсионного законодательства являются сбалансированными, которые позволят улучшить качество жизни пенсионеров. Принятие в Украине пенсионной реформы продиктовано необходимостью сотрудничества с Международным валютным фондом, который требует от Украины сократить дефицит Пенсионного фонда.