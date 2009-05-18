В январе-апреле банки получили убыток 9,2 млрд. грн.

В январе-апреле 2009 года банки в Украине получили убыток в 9,2 млрд. грн. по сравнению с прибылью 3,9 млрд. грн. за январь-апрель 2008 года. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

"На 1 мая 2009 по банковской системе зафиксирован отрицательный финансовый результат в размере 9,2 млрд. грн., что, в первую очередь, связано со значительными отчислениями в резервы под активные операции банков, которые на 1 мая 2009 года составили 22,8 млрд. грн.", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель т.г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросли на 60,5% и составили 49,740 млрд. грн.

Расходы банков за указанный период 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросли в 2,1 раза и составили 58,964 млрд. грн.

Как сообщалось, на 1 мая 2009 года суммарные активы банков в Украине составили 873,4 млрд. грн., общие активы - 939,1 млрд. грн., собственный капитал - 119,8 млрд. грн.

По итогам 1-го квартала т.г. убыток украинских банков составил 7,02 млрд. грн.