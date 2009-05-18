Совмин ЕС увеличил возможность Еврокомиссии по кредитам вдвое

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС увеличил возможности Еврокомиссии предоставлять кредиты странам-членам вне зоны евро вдвое – с 25 млрд. евро до 50 млрд. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета министров.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Европарламент также согласился с этим предложением. Таким образом, теперь решение считается одобренным в целом.

В соответствии с Соглашением ЕС, Еврокомиссия имеет право предоставлять кредиты странам-членам Евросоюза, не входящим в зону евро, для поддержания финансовой стабильности. Деньги предоставляются не из бюджета ЕС, а одалживаются Еврокомиссией на мировых финансовых рынках, после чего предоставляются странам-членам, нуждающимся в этом.

На сегодня такие кредиты Еврокомиссия уже предоставила Венгрии, Латвии и Румынии на общую сумму 14,6 млрд. евро.