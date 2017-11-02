Нацкомиссия по ценным бумагам не поддержала законопроекты о легализации криптовалют

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) настаивает на доработке поданных в Верховную Раду законопроектов о криптовалютах. Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

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В частности, комиссия отмечает, что использование термина «криптовалюта» в законодательстве является неоправданным, поскольку по своей сути это понятие является результатом финансового инжиниринга и не является «валютой», в связи с чем считает более целесообразным употребление термина «криптоединица».

НКЦБФР отметила, что правовой статус «криптовалюты» в развитых странах отличается, и обычно криптовалюта рассматривается как финансовый инструмент, инвестиционный актив, реже товар. Именно такое определение комиссия видит наиболее приемлемым.

Нацкомиссия также считает нецелесообразным предложенное законопроектами жесткое регулирование.

Как сообщал УНИАН, 6 октября группа из пяти депутатов подала в Верховную Раду законопроект №7183 «Об обороте криптовалют в Украине».

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы.

На сегодняшний день в мире существует более 1100 криптовалют, общая капитализация этого рынка - 133 млрд долл.