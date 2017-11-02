Доллар и евро дорожают: гривня опустилась на межбанке и в официальных курсах

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2693.1378 (2 ноября – 2687.8403)

100 EUR – 3136.1590 (2 ноября – 3121.1202)

10 RUR – 4.6364 (2 ноября – 4.6218)

В четверг, 2 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,93/26,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,40/31,43 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9314 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 508 сделок на сумму 311,66 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,92/26,94 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,33/31,36 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.