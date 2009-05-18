Зарубежные инвестиции в экономику Польши сократились

Иностранные инвесторы в первом квартале текущего года вложили в польскую экономику 1,9 млрд. евро, что на 44% меньше показателя первого квартала 2008 года.

Как пишет Dziennik, в марте т.г. объем зарубежных инвестиций в Польшу уменьшился почти вдвое – до более 400 млн. евро.

Как отмечает издание, инвесторов отпугивает низкий курс национального валюты.

Эксперты прогнозируют, что в этом году общий объем зарубежных инвестиций в Польшу сократится вдвое, главным образом, из-за уменьшения стоимости и количества объединений и покупки новых фирм.