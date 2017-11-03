В Нью-Йорке арестовали уроженца Украины по обвинению в мошенничестве с криптовалютой

Уроженца Украины, бруклинского бизнесмена Максима Заславского 1 ноября арестовали по обвинению в мошенничестве при проведении ICO – первичном размещении криптовалют. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, передает Gordonua.com.

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Согласно данным следствия, одна из структур Заславского – REcoin Group Foundation – предлагала инвесторами купить криптовалюту REcoin, якобы обеспеченную недвижимостью. По схожей схеме было организовано ICO еще одной структуры бизнесмена – Diamond Reserve Club World (DRC World). Утверждалось, что компания будет вкладывать полученные деньги в алмазы.

Инвесторам обещал большую прибыль, но ни в первом, ни во втором случае полученные деньги не вкладывались в реальные активы, пришли к выводу прокуроры. По данным Комиссии по ценным бумагами и биржам США (SEC), которая возбудила административное дело, Заславский привлек $300 тыс.

Активы предпринимателя и его компаний заморозили. Заславскому грозит запрет на участие в продажах цифровых активов. Также ему придется вернуть средства инвесторам.

Заславский в комментарии Anycoin.news заявил, что "обвинения лишены оснований". По его словам, SEC упустила вопрос с регулированием криптовалют и сейчас пытается наверстать упущенное, выбрав его в качестве "козла отпущения".

Как сообщал УНИАН, в Украине нацкомиссия по ценным бумагам не поддержала законопроекты о легализации криптовалют.