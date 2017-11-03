В Пенсионном фонде похвастались превышением плана наполнения своего бюджета

Наполнение бюджета Пенсионного фонда в январе - октябре текущего года на 13,9%, или на 15,5 млрд грн превысил план и составил 126,9 млрд грн, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Согласно сообщению, поступление от единого социального взноса (ЕСВ) составили 123,4 млрд грн, что на 15,4% (или на 16,4 млрд грн) больше фактических показателей прошлого года.

В пресс-службе отметили, что председатель правления Пенсионного Фонда Украины Алексей Зарудный акцентировал внимание на важности дальнейшей информационно-разъяснительной кампании об изменениях в пенсионном законодательстве, так как теперь особую важность приобретает легальное трудоустройство, которое обеспечивает наличие страхового стажа, необходимого для назначения пенсии.

«Ситуация такова, что сегодня повышение пенсий имеют те люди, которые получали хорошую легальную зарплату и честно платили страховые взносы. И это является поводом задуматься тем людям, которым осталось не так долго до пенсии: должна быть уплата страховых взносов в Пенсионный фонд. Сегодня в этом появился смысл», - процитировала пресс-служба Зарудного.

Как сообщал УНИАН, 3 октября текущего года Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, целью этого закона является уточнение положений относительно расходов, которые осуществляются из Государственного бюджета Украины, а также относительно покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Согласно постановлению Кабинета министров, расходы Пенсионного фонда в 2017 году определены в сумме 284 млрд грн. Собственные доходы Пенсионного фонда должны в целом составить 141,9 млрд грн, включая отчисления единого социального взноса (ЕСВ) в объеме 136,3 млрд грн.

Дефицит Пенсионного фонда ожидается на уровне 141,3 млрд грн.