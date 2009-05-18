Наличный курс доллара в банках

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,48 грн./долл., продают – по 7,63 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара незначительно изменился по сравнению с 17 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,30-7,57 грн./долл., по продаже – 7,57-7,70 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,05 грн./евро, что на 1,4% дешевле, чем вчера, продают – по 10,38 грн./евро, на 0,3% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,81-10,20 грн./евро, по продаже – в пределах 10,229-10,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 4,2%, по сравнению с 17 мая, и составляет в среднем 0,2180 грн./рубль, продажи – повысился на 0,8% - до 0,2434 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,1698-0,23 грн./рубль, по продаже – 0,23-0,2721 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,50 грн./долл., продают – по 7,62 грн./долл. (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,10 грн./евро, курс понизился со вчерашнего дня на 1%, продажи – 10,35 грн./евро, курс немного повысился.

Курс покупки российского рубля по киевским банкам понизился на 3,7%, по сравнению с 17 мая, и составляет в среднем 0,2168 грн./рубль, покупки – на 0,4% повысился – до 0,2461 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,30/7,65 грн., евро – 10,00/10,50 грн., рубль – 0,19/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,45/7,75 грн., евро – 9,80/10,60 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,45/7,62 грн., евро – 10,20/10,42 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 18 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6221, к евро – 10,303555, к российскому рублю – 0,2376.