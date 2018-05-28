Банковская система Украины: власти проводят "мягкую" зачистку?

Украинские власти усилили давление на банковскую систему: Кабинет министров ужесточил параметры рекапитализации проблемных финансовых учреждений, а НБУ сделал менее лояльными условия рефинансирования. В такой политике отчетливо прослеживается завуалированная в Меморандуме об экономической и финансовой политике рекомендация МВФ провести мягкое очищение банковской системы. Для Украины эта мера была бы даже определенным позитивом, если бы шансы на выживание зависели только от эффективности работы менеджмента банка, а не от близости его акционеров к властям.

Новые условия от МВФ?

В конце апреля Национальный банк Украины утвердил Постановление №259, которое вводит в действие новую редакцию Положения о регулировании ликвидности банков (вступит в силу 30 мая текущего года). Данный документ, очевидно, был принят под давлением МВФ, который на переговорах о выделении второго транша Стабилизационного кредита особо интересовался вопросами рефинансирования отечественных банков. В Меморандуме об экономической и финансовой политике НБУ и Кабмин настойчиво убеждают представителей Фонда, что наведут порядок с рефинансированием, а также проведут аудит осуществленных операций по поддержки ликвидности в сентябре-марте, вокруг которых было много скандалов. Тот факт, что данной теме в Меморандуме отведено значительное место и особое внимание, может свидетельствовать о том, что у МВФ по этому пункту было много вопросов к украинской стороне.

В сравнении с предыдущей редакцией в новом Положении о регулировании ликвидности банков НБУ в некоторой степени ужесточил собственную политику поддержки банков. Наиболее ощутимым изменением стало сокращение максимально возможного срока рефинансирования с 365 до 90 дней. Практика последнего квартала 2008 г., когда НБУ раздавал десятки миллиардов годовых кредитов овернайт, будучи в абсолютном неведении, сможет ли данное финансовое учреждение устоять перед паникой вкладчиков, выглядела не очень рациональной, результатом чего стала жесткая критика регулятора и обвинение его руководства в коррупции.

Для внутренней аудитории в Нацбанке всегда есть «железный аргумент», оправдывающей такую политику, – «спасал банковскую систему», однако в МФВ его, очевидно, не приняли. В идеале рефинансирование должно использоваться только для преодоления временных разрывов между активами и пассивами банков, обусловленных, к примеру, несовпадением терминов поступлений от активов и выплат по обязательствам. При этом подразумевается, что ресурсы банка покрывают его обязательства, но платежи по тем или иным причинам разбиты во времени. В случае же, если банк привлекает 360-дневные кредиты, то это говорит не о временных проблемах, а о долгосрочном структурном дисбалансе между ресурсами и платежами. В таких условиях, направление средств НБУ на покрытие обязательств только усугубляет эти дисбалансы. Подобные проблемы необходимо решать за счет вливания ликвидности, т.е. рекапитализации.

Скорее всего, именно такая рекомендация МВФ и была высказана НБУ: краткосрочные проблемы ликвидности решать за счет рефинансирования, долгосрочные – с помощью рекапитализации. В соответствии с этим, очевидно, и был уменьшен максимальный срок рефинансирования. К слову, параллельно Нацбанк до 90 дней сократил максимальный срок выпуска депозитных сертификатов, что, скорее всего, было сделано для «удобства».

Сроки, параметры и ставки...

В Постановлении №259 предусмотрено, что рефинансирование сроком до 90 дней будет осуществляться путем проведения количественного или процентного тендера. График проведения тендеров был обнародован НБУ: тендеры проводятся каждую среду с такой периодичностью:

три среды подряд - рефинансирование сроком до 14 дней;

одна среда - рефинансирование сроком до 90 дней.

Стоит отметить, что Национальный банк в зависимости от ситуации, состояния ликвидности банков может изменять периодичность и очередность проведение тендеров, а также объявлять внеочередные тендеры.

В рамках уменьшения сроков рефинансирования банков регулятор также сократил максимальный срок проведения операций репо с 60 до 30 календарных дней. Данный шаг не до конца понятен, однако можно предположить, что это было продиктовано необходимостью повысить оперативность действий НБУ, а также непрогнозируемыми колебаниями стоимости активов, фигурирующих в сделках репо.

Еще одним новшеством новой редакции Положения о регулировании ликвидности банков стало сокращение количества инструментов рефинансирования. НБУ исключил из их списка операции по обмену иностранной валюты на национальную (своп) и «другие операции». В условиях напряженности на валютном рынке такая мера выглядит логичной с точки зрения государства, однако, ущербной для банков.

Несмотря на то, что подобные меры в большинстве случаев оправданы, они все-таки ограничивают возможности национальных коммерческих банков, которыми те пользовались до последнего время.

Кроме того, МВФ требует от Украины, чтобы она держала ставку рефинансирования на уровне не ниже 20%, хотя инфляция в годовом измерении уже опустилась ниже данной отметки. Такая политика создает более жесткие условия для деятельности банков, особенно для тех, которые не успели попасть в число рекапитализируемых правительством. Это свидетельствует, что власти взяли курс на поддержку сильных игроков рынка, обязав остальных продемонстрировать способность работать в сложных экономических условиях. С одной стороны эта жесткая, но необходимая мера, поскольку в Украине существует много карманных банков, обслуживающие небольшие ФПГ, а иногда и единичные компании. Очевидно, что такие финансовые учреждения являются крайне рискованными, прежде всего, для вкладчиков. Такие банки испытывают трудности сразу же после возникновения проблем в бизнесе группы, и если ФПГ не намерен их спасать, то этого не должен делать и НБУ.

С другой стороны, вызывает опасение, что теми сильными банками, которым будет оказана поддержка, в Украине являются не самые эффективные, а те, собственники которых приближены к власти. Существует риск, что полученные бюджетные деньги пойдут не на их укрепление, а на финансирование бизнеса самих собственников. В частности, весьма интересен пример, когда один из банков, подлежащих рекапитализации, активно кредитует по льготным ставкам покупку продукции машиностроительного холдинга, принадлежащего собственнику этого же банка. Это происходит в то время, когда большинство небольших, но диверсифицированных перспективных банков, оказавшихся в затруднительном положении по объективным экономическим обстоятельствам, задыхаются от нехватки ликвидности. В данном контексте очищение банковской системы может привести к укреплению доминирования финансовых учреждений с развитыми неформальными связями, которые далеко не всегда являются самыми эффективными.

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований(для УНИАН)