В Киеве открылась конференция FATF по борьбе с "отмыванием средств"

Сегодня в Киеве начала работу международная конференция по подготовке экспертов, которые в дальнейшем будут проводить взаимные оценки стран - членов Евразийской группы FATF относительно соответствия международным стандартам мер по борьбе с "отмыванием средств" и финансированием терроризма.

Как сообщили УНИАН в Госфинмониторинге, в конференции принимают участие представители центральных банков, правоохранительных органов государств - членов Евразийской группы FATF, финансовых разведок России, Беларуси, Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Во время мероприятия его участникам представят свой опыт эксперты Всемирного банка, Международного валютного фонда, Совета Европы, FATF и финансовой разведки Украины.

Как отметили в пресс-службе, такого рода конференция, которая продлится до 22 мая, проводится в Украине впервые.