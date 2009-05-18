Ющенко проводит совещание высшего руководства

Под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Секретариате главы государства проходит совещание с участием высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий в преодолении кризисных явлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, участие в совещании принимают премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЁВА, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ.

Также участие в совещании принимает первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента Украины в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Главная цель совещания - обсуждение единого общенационального антикризисного плана, в частности, выполнение Положений Меморандума с МВФ, и ситуации, которая сложилась на газовом рынке.

Говоря о сотрудничестве Украины с МВФ, В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность тем, что законопроекты, которые касаются банковской системы и должны быть приняты до конца мая, не готовы к рассмотрению в парламенте. До сих пор не внесен в парламент законопроект о процедурах решения вопросов проблемных банков, совместно разработанный правительством и Национальным банком, и еще два законопроекта.

Президент отметил, что ожидает от участников совещания конструктивного диалога, который даст практические результаты.