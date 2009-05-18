Положительное сальдо в еврозоне составит в марте 0,4 млрд. евро

По предварительным данным, в марте текущего года положительное сальдо внешней торговли стран зоны евро составит 0,4 млрд. евро, отрицательное сальдо внешней торговли всех 27-ми стран-членов ЕС (ЕС-27) - 9,5 млрд. евро. Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В марте 2008 года в зоне евро было отрицательное сальдо внешней торговли в 2,3 млрд. евро. В феврале т.г. – отрицательное сальдо внешней торговли стран зоны евро составляло 1,0 млрд. евро против отрицательного сальдо в 1,7 млрд. евро в феврале-2008.

В ЕС-27 в марте 2008 года отрицательное сальдо внешней торговли составляло 19,6 млрд. евро. В феврале т.г. баланс составлял - 10,8 млрд. евро против - 13,3 млрд. евро в феврале-2008.

В 2008 году в еврозоне было отрицательное сальдо внешней торговли в 38,9 млрд. евро, в ЕС-27 – отрицательное сальдо в 242,1 млрд. евро.