Фискальная служба похвасталась увеличением отчислений в госбюджет

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) за 10 месяцев текущего года направила в общий фонд государственного бюджета 608,6 млрд грн, что на 128,7 млрд грн, или 27%, больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

«В процентном соотношении рост составляет почти 27%. При том что фактически курсовая разница по отношению к прошлому году колеблется на уровне 3,9%, мы эту статистику также отслеживаем, поступления чрезвычайно увеличились в целом по ГФС », - отметил Продан.

По его словам, рост происходит благодаря тому, что экономика Украины выходит из тени.

"Деньги, которые раньше терялись на схемах с фиктивным НДС и «минимизации» таможенных платежей, теперь направляются в бюджет. Следовательно, правительство получает дополнительные средства на социальные программы", - подчеркнул Продан.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-октябре 2017 года получил 647,4 млрд грн доходов, что на 5,2% больше бюджетной росписи на этот период.