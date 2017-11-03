"План Маршалла" для Украины: в Литве рассказали об обсуждении финансирования из ЕС

Литва планирует продолжить переговоры с депутатами Европарламента и парламентами стран-членов Европейского Союза, европейскими политическими партиями, Европейской комиссией и другими институтами о возможности включения в бюджет ЕС на 2020-2027 годы финансирования так называемого «Плана Маршалла» для Украины, предусматривающего инвестиции в реальный сектор экономики.

Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на слова председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сеймаса Литвы Витаутаса Бакаса в составе делегации литовских депутатов в ходе встречи с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

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«Европейский план для Украины - это реальность», - подчеркнул Бакас.

По его словам, план финансовой помощи Украине и инвестиций является одним из главных вопросов на любых переговорах представителей Литвы с европейскими партнерами. Он отметил, что сейчас можно уверенно говорить о четком осознании в ЕС необходимости такой помощи. Поэтому в Сеймасе Литвы планируют продолжить переговоры со всеми заинтересованными сторонами для проработки этого вопроса и изучения способов предоставления соответствующей финансовой поддержки.

Как сообщал УНИАН, подготовленный Литвой «план Маршалла» для Украины рассчитан на перспективу до 10 лет и предусматривает как минимум 5 млрд евро прямых инвестиций в развитие экономики ежегодно для обеспечения экономического роста в 6-8%.

Ранее в правительстве заявляли, что финальный проект плана должен быть предложен к Саммиту «Восточного партнерства», который состоится в Брюсселе 24 ноября. Средства на реализацию плана Украина совместно с Литвой планируют привлечь от пула международных партнеров и инвесторов, среди которых - ЕС, США, Канада, Япония, Европейский инвестиционный банк, финансовые институты Литвы и другие организации.