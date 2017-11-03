МВФ назвал 4 условия для получения Украиной пятого транша

Международный валютный фонд продолжает изучать принятую Верховной Радой пенсионную реформу на предмет ее соответствия целям программы сотрудничества с Украиной.

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Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на форуме в Киеве.

«Закон о пенсионной реформе уже принят, но мы все еще его изучаем, чтобы понять, насколько закон соответствует целям программы, которые были установлены», - сказал представитель МВФ.

По словам Люнгмана, для завершения четвертого пересмотра программы и получения пятого транша Украина должна обеспечить устойчивость пенсионной системы в результате реформы, принять законодательство о приватизации, изменить цены на газ согласно ранее согласованным условиям, а также создать антикоррупционный суд.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в октябре приняла закон о пенсионной реформе, которая наряду с введением требований к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию предусматривает и повышение пенсий на 200-1000 грн для 9 млн пенсионеров. Программа сотрудничества с Международным валютным фондом предусматривает принятие пенсионного законодательства, которое в перспективе обеспечит бездефицитность Пенсионного фонда.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.