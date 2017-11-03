Гривня опустилась до 26,97 за доллар

В пятницу, 3 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,95/26,97 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,38/31,41 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4612/0,4619 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,9661 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 192 сделки на сумму 135 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,93/26,95 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,40/31,43 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.