ING Bank: текущая ситуация приведет к перераспределению депозитов

Текущее укрепление гривни, предоставление очередного кредита МВФ и ожидаемая рекапитализация банков, скорее всего, приведут к перераспределению депозитов между государственными и иностранными банками, а не к активному их изъятию, с учетом решения НБУ отменить мораторий на досрочное снятие депозитов.

Об этом говорится в обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками ING Bank Ukraine.

Как отмечают аналитики, основной предпосылкой тому послужили рост депозитов физических лиц в апреле и невысокая вероятность снятия депозитов в большом объеме сразу после вступления в силу решения НБУ.

Аналитики считают, что, следуя позитивной тенденции стабилизации банковских депозитов начиная с апреля и, возможно, в соответствии с рекомендациями МВФ, НБУ принял решение отменить мораторий на досрочное снятие банковских депозитов, который был введен в октябре для предотвращения резкого оттока обязательств в банковском секторе. «Мы считаем, что это первый существенный шаг НБУ с начала банковского кризиса, который может снизить опасения вкладчиков относительно размещения их сбережений в отечественных банках и восстановить доверие к некоторым банкам. Тем не менее, мы прогнозируем, что эти меры будут иметь скорее нейтральный краткосрочный эффект на объем банковских депозитов. С другой стороны, мы не считаем, что он послужит толчком к немедленному увеличению депозитов физических лиц, поскольку текущая нестабильность в экономике не гарантирует, что НБУ не введет других ограничительных мер по отношению к банковским депозитам в ближайшем будущем в случае очередной угрозы внезапного оттока депозитов», - отмечается в обзоре.

Кроме того, по мнению аналитиков, не стоит ожидать, что отмена моратория на досрочную выплату банковских депозитов сразу же приведет к существенному снижению их объемов. Фактически, данные по банковским депозитам на сентябрь 2008 г. (всего лишь за насколько дней до введения моратория) свидетельствуют о том, что доля депозитов со сроком погашения менее 1 года составляла около 31% общего объема срочных депозитов.

«Таким образом, мы предполагаем, что их основная часть уже была

выплачена, начиная с октября 2008 г., по причине наступления срока их погашения.

Поскольку банковские депозиты в настоящее время являются единственным источником вложения сбережений для частных лиц, мы считаем, что вероятность изъятия этих вложений, помещенных в государственные банки или в банки, акционерами которых являются сильные международные банковские группы, довольно низкая. Также сохраняется низкая вероятность досрочного изъятия депозитов в банках с временной администрацией», считают аналитики.