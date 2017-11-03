США отключили от своей финсистемы китайский банк за сотрудничество с КНДР

Департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовал окончательное решение о блокировке в рамках своей финансовой системы китайского Bank of Dandong, сотрудничавшего с Северной Кореей, сообщает Прайм.

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"Сегодняшние действия направлены на защиту финансовой системы США от незаконных схем, используемых Северной Кореей для уклонения от санкций и финансирования программ вооружения", - приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

"Банки и предприятия по всему миру должны принять к сведению, что необходимо проявлять бдительность в отношении попыток Северной Кореи осуществлять незаконное финансирование и торговлю", - заявил также министр.

В конце июня FinCEN обнаружил, что Bank of Dandong выступал в качестве шлюза, через который КНДР получала доступ к американской и международной банковским системам, несмотря на санкции со стороны США и ООН. В том числе, банк содействовал сделкам на миллионы долларов между компаниями, участвующими в производстве оружия массового уничтожения и баллистических ракет для КНДР, сообщается в релизе.

Китайский Bank Of Dandong занимается предоставлением ряда банковских услуг, в том числе депозитных, ссудных, расчетных. Штаб-квартира банка расположена в округе Даньдун, рядом с границей с КНДР, в провинции Ляонин.