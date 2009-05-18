Рейтинг "Имэксбанка" понижен

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга АКБ "Имэксбанк" и его долговых инструментов (облигации серий А и В на общую сумму 250,0 млн. грн.) с уровня "uaА" до "uaВВВ" с сохранением рейтингов в Контрольном списке с негативным прогнозом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Как отметили в "Кредит-Рейтинге", снижение рейтингов обусловлено неопределенностью по выполнению обязательств по облигационным выпускам серий А и В, увеличением заимствований от НБУ на фоне продолжающегося оттока средств клиентов. При этом рейтинговое агентство отмечает, что ряд финансовых показателей, в частности ликвидности и капитализации находятся на уровне, выше, чем среднее по системе.

В "Кредит-Рейтинге" также отметили, что агентство ожидает решения руководства банка относительно дальнейших действий по выполнению обязательств по облигационным выпускам до 22 мая 2009 года.

Также рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" понизило долгосрочные кредитные рейтинги выпусков именных процентных облигаций компаний, поручителем по которым выступал АКБ "Имэксбанк". Так были понижены до уровня "uaВВВ" и оставлены в Контрольном списке с прогнозом "негативный" рейтинги выпусков именных процентных облигаций: ООО "Черноморец СЦ" (серии А на суму 5 млн. грн..), ООО "Строительная фирма" (серии А на суму 8 млн. грн.), ООО "Бизнес-центр "Приморья" (серии А на суму 6 млн. грн.), ООО "Трейдоптимум" (серии А на суму 5 млн. грн.)

По информации агентства, заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом "uaBBB" характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Справка УНИАН. АКБ «Имэксбанк» основан в 1994 году.

Активы банка на 1 января 2008 года составляли 4 млрд. 015 млн. 524 тыс. грн., обязательства - 3 млрд. 532 млн. 145 тыс. грн., собственный капитал - 483 млн. 379 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 января т.г. составлял 385 млн. грн.

Чистая прибыль АКБ «Имэксбанк» по итогам 2007 года составила 40,389 млн. грн.

На 1 января 2008 года никто из его акционеров не владел пакетом акций более 10%.

Кабинет министров Украины 17 апреля принял решение о начале процедуры рекапитализации семи коммерческих банков, среди которых был назван в том числе и «Имэксбанк».