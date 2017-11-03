МВФ оценил потери Украины от коррупции

Украина теряет около 2% экономического роста ежегодно в результате коррупции, заявил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман на форуме в Киеве.

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«По нашим подсчетам, коррупция в Украине ежегодно приводит к потере около 2% экономического роста», - сказал Люнгман.

По его словам, устранение коррупции является одной из первоочередных задач, выполнение которой позволит значительно ускорить рост ВВП в стране.

Как сообщал УНИАН, МВФ настаивает на создании антикоррупционного суда в Украине, а также демонстрации конкретных результатов в борьбе с коррупцией для продолжения программы кредитования.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.

В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года. В денежном выражении 2% ВВП Украины составляет более 2 млрд долл.