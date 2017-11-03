Житомирская власть распределила 15,7 миллиона гривень субвенции из государственного бюджета на льготные выплаты и жилищные субсидии населению

Сегодня исполком Житомирского горсовета распределил двум районам 15,7 млн грн субвенции из государственного бюджета на льготные выплаты и жилищные субсидии населению. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 3 ноября в Житомире под председательством городского головы Сергея Сухомлина состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета городского совета. На нем исполком распределил 15 млн 734 тыс. грн государственной субвенции местным бюджетам. Эти средства были выделены Житомиру дополнительно вчера на сессии Житомирского областного совета.

«Средства направят для предоставления льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа и услуг теплоснабжения, и тому подобное», - сообщают в пресс-службе горсовета.

В результате такого распределения денег бюджет Богунского района Житомира получит 7 млн 111 тыс. 554 грн, а бюджет Королевского района – 8 млн 622 тыс. 446 грн.