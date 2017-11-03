Деловая активность в Британии достигла 6-месячного максимума

Индекс деловой активности (PMI) IHS Markit/CIPS в сфере услуг в Великобритании вырос в октябре 2017 года до 55,6 пункта с 53,6 пункта в сентябре, что является самым высоким показателем с апреля и самым большим месячным ростом с августа 2016 года, сообщает Росбалт.

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"Показатель превысил все прогнозы опрошенных Reuters экономистов и продвинулся дальше отметки 50, которая отделяет рост активности в секторе от ее сокращения", - говорится в сообщении.

Индекс сектора услуг последовал за публикацией позитивных данных PMI промышленного и строительного секторов. В совокупности эти данные говорят о ежеквартальном росте экономики Британии на 0,5%, отметили в IHS Markit.

"Этот рост превышает увеличение на 0,4%, которое было зафиксировано в III квартале года. Если такой рост окажется устойчивым, то рост экономики Британии превысит минимальный за 4 года годовой показатель увеличения на 1,5%", - подчеркивается в сообщении.

Издание напоминает, что ВВП Великобритании в III квартале 2017 года, по первой оценке, увеличился в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,4%.