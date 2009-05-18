Завтра состоится круглый стол СНБОУ

Завтра, 19 мая, в 10.00 состоится круглый стол, организованный Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему: «Стратегические направления антикризисной экономической и денежно-кредитной политики правительства и Национального банка Украины».

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБОУ, к участию в мероприятии приглашены депутаты Верховной Рады Украины, представители Аппарата СНБО Украины, Секретариата Президента Украины, органов государственной власти, неправительственных и научных организаций.

Место проведения мероприятия – г. Киев, ул. Кутузова, 18/7 (метро «Печерская»), Национальный институт проблем международной безопасности при СНБОУ, 4-й этаж, зал заседания Ученого совета.

Аккредитация СМИ – до 18 часов 18 мая по тел.: 285-64-91, 8-067-273-28-83.