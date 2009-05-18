СК «Allianz Украина» увеличила уставный капитал

18:36, 18 мая 2009
Финансы
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На 40 млн. грн.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала увеличение уставного капитала страховой компании «Allianz Украина» со 165 млн. 621,45 тыс. грн. до 205 млн. 621,45 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, решение об увеличении уставного капитала было принято на общем собрании участников ОДО СК «Allianz» в конце апреле.

Справка УНИАН. СК «Allianz Украина» зарегистрирована 30 августа 2005 года (до 1 октября 2007 года – СК «РОСНО Украина»). Владельцем компании является «Allianz SE» (чистая прибыль группы «Allianz» за 2008 год – 4 млрд. евро (в 2007 году – 8 млрд. евро)) .

Пять региональных дирекций «Allianz Украина» в Киеве, Львове, Донецке, Днепропетровске и Одессе охватывают всю территорию Украины.

СК «Allianz Украина» по итогам 2008 года собрала страховых платежей на сумму 173 млн. 515 тыс. грн, страховые выплаты составили 118 млн. 959,6 тыс. грн.

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