Спецслужбы завели дело за финансирование терроризма на известную платежную систему

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении платежной системы "Электрум Пеймент Систем" по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в НБУ.

Уголовное производство зарегистрировано по статье 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В частности, "Электрум Пеймент Систем" обвиняется в финансировании терроризма, махинациях с платежными картами в зоне АТО, осуществлении незаконных финансовых операций с "Л/ДНР" и пополнении счетов мобильных операторов.

Владельцем бизнеса является один из создателей "Global Money" Юрий Корж. Позже в комментарии "Обозревателю" он опроверг данную информацию.

"Это неправдивая информация. Я был директором до 2 августа 2016 года. Нынешним директором является Вячеслав Пожарский. Кроме того, насколько мне известно, компания "Электрум Пеймент Систем" добросовестно следует украинским законам", - заявил Юрий Корж.

Издание отмечает, что Корж в Украине известен как бывший муж известной телеведущей Оксаны Марченко. Он является основателем компании "Глобал Юкрейн" и множества товарных знаков.

Также в числе учредителей платежной системы - экс-глава правления "ВТБ Банка" Вадим Пушкарев и президент компании "Укр-Китай Коммуникейшин" Вячеслав Лысенко.