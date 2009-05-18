Руководство Украины согласует совместный план действий

По предложению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО руководство страны согласует совместный план действий по выполнению обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, рассказывая о совещании при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий для преодоления кризисных явлений, которое проходило под председательством В.ЮЩЕНКО в Секретариате Президента Украины.

В ходе совещания В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность тем, что предусмотренные Меморандумом о сотрудничестве с МВФ законопроекты, которые касаются банковской системы и должны быть приняты до конца мая, не готовы к рассмотрению в парламенте. Эти решения прежде всего предусматривают принятие изменений к ряду законов Украины с целью предоставления законодательной поддержки процесса рекапитализации банков, определения их реальных владельцев, а также усиления независимости Национального банка Украины.

В целом Президент выразил обеспокоенность медленным продвижением Украины в части принятия решений, закрепленных в Меморандуме.

Глава государства предложил участникам совещания согласовать совместный план действий по выполнению обязательств Украины. Документ был принят за основу. Было решено доработать его на протяжении двух дней. Таким образом, одобрение совместного плана действий станет позитивным сигналом для успешного проведения очередного пересмотра программы сотрудничества с МВФ и получения Украиной третьего транша, отмечает пресс-служба Президента.

Как сообщалось, участие в совещании принимали премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ, а также первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК.