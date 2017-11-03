Экономика Украины выросла в третьем квартале на 2% - НБУ

Национальный банк Украины оценивает рост ВВП Украины в третьем квартале 2017 года в 2%. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь.

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НБУ отмечает, что рост экономики в третьем квартале замедлился после роста на 2,3% во втором квартале.

Регулятор ожидает, что в 2017 году экономический рост будет близким к прошлогоднему - 2,2%, а в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,2% и 3,5% соответственно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,2% с 1,6%, прогнозируемых ранее, а также по инфляции на конец года - до 12,2% с 9,1%, прогнозируемых ранее.

По данным Госстата, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.