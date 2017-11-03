Нацбанк продолжает опускать официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2696,2647 (3 ноября – 2693,1378)

100 EUR – 3143,0358 (3 ноября – 3136,1590)

10 RUR – 4,6146 (3 ноября – 4,6364)

Читайте такжеНацбанк упростил открытие счетов и безналичные расчеты

Как сообщал УНИАН, 3 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,97 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,39 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9626 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 510 сделок на сумму 327,04 миллиона долларов.